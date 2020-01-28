Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:57

Глава ВОЗ выступил против эвакуации иностранцев из Уханя

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом заявил, что сейчас не видит необходимости эвакуировать иностранцев из китайского города Ухань, который считается эпицентром распространения нового типа коронавируса.

Об этом во вторник написала газета South China Morning Post. Руководитель ВОЗ заявил, что не считает нужным "слишком остро реагировать" на происходящее в Китае.

Новый коронавирус в Китае

Адханом в настоящее время находится с визитом в КНР. По итогам переговоров глава ВОЗ сказал, что уверен в эффективности принятых правительством КНР мер для сдерживания распространения коронавируса.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что некоторые страны, в частности, Великобритания, изучают возможности эвакуации своих граждан из Уханя.

В понедельник, 27 января, сообщалось, что ВОЗ повысила угрозу распространения китайского коронавируса на мировом уровне с умеренного на высокий. При этом в международной организации отметили, что эта угроза в документах ВОЗ ранее оценивалась как "умеренная" по ошибке.

Вспышка пневмонии в Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 скончались. Случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Малайзии, Германии и Франции.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

10
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
ВОЗ Тедрос Адханом Китай Ухань

Новости по теме

Новости

Второй пилот разбившегося под Алма-Атой самолета умер после выписки из больницы

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию

Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

Премьеру Израиля официально предъявили обвинения по трем уголовным делам

Премьеру Израиля официально предъявили обвинения по трем уголовным делам

Силовики задержали директоров всех сахарных заводов Белоруссии

Силовики задержали директоров всех сахарных заводов Белоруссии

Нетаньяху лично представит Путину план Трампа по ближневосточному урегулированию

Источник узнал о планах возобновить полеты на курорты Египта в апреле

Новый коронавирус в Китае

В Японии число зараженных новым коронавирусом достигло шести человек

Масштабы американских бомбардировок в Афганистане достигли десятилетнего пика

Новый коронавирус в Китае

Мужчина в Германии заразился на работе коронавирусом от китаянки

Мужчина в Германии заразился на работе коронавирусом от китаянки
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');