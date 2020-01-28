Глава ВОЗ выступил против эвакуации иностранцев из Уханя

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом заявил, что сейчас не видит необходимости эвакуировать иностранцев из китайского города Ухань, который считается эпицентром распространения нового типа коронавируса.

Об этом во вторник написала газета South China Morning Post. Руководитель ВОЗ заявил, что не считает нужным "слишком остро реагировать" на происходящее в Китае.

Адханом в настоящее время находится с визитом в КНР. По итогам переговоров глава ВОЗ сказал, что уверен в эффективности принятых правительством КНР мер для сдерживания распространения коронавируса.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что некоторые страны, в частности, Великобритания, изучают возможности эвакуации своих граждан из Уханя.

В понедельник, 27 января, сообщалось, что ВОЗ повысила угрозу распространения китайского коронавируса на мировом уровне с умеренного на высокий. При этом в международной организации отметили, что эта угроза в документах ВОЗ ранее оценивалась как "умеренная" по ошибке.

Вспышка пневмонии в Ухане началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 скончались. Случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Малайзии, Германии и Франции.