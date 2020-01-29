Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:19

Российский вирусолог спрогнозировал еще две недели распространения коронавируса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рост числа заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, может продолжаться еще около двух недель, полагает вирусолог, бывший замгендиректора государственного научного центра (ГНЦ) "Вектор" Сергей Нетесов. Сейчас он руководит лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии в Новосибирском университете.

Новый коронавирус в Китае

"Этот вирус отличается от вируса гриппа тем, что у него дольше инкубационный период. (...) Я считаю, сейчас ситуация такова: вроде бы этот вирус менее патогенный, чем тот, который вызвал атипичную пневмонию в 2003 году, потому что доля умерших составляет не более 5%. Ожидается, что динамика будет еще неделю - две положительной", - он журналистам.

Меры, которые принимает Китай по ограничению заболевания, эксперт назвал беспрецедентными. Предсказать, попадет ли вирус в Россию, невозможно, но к этому нужно быть готовым, считает он.

По словам Нетесова, разработанные в ГНЦ "Вектор" две тест-системы могут выявлять не только нынешний коронавирус как таковой, но и его отдельные изоляты.

Тем, кому крайне необходимо поехать в Китай, ученый посоветовал заранее запастись масками и дезинфицирующими салфетками, поскольку есть риск на месте их не достать.

На утро 29 января в Китае было подтверждено 5997 случаев заражения коронавирусом (включая данные по Тайваню, Гонконгу и Макао), еще 65 случаев зафиксированы в 15 других странах. Умерли 132 заболевших.

Прирост заболевания за сутки составил 32% (1459 человек). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что ниже, чем у атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) и у ближневосточного респираторного синдрома MERS (36%). Отслежено 65 537 лиц, контактировавших с заразившимися (17 704 - за последние сутки), 59 990 находятся под наблюдением.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

10
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 29 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Новосибирская область Кольцово ГНЦ Вектор Сергей Нетесов Китай

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Более двухсот американцев эвакуированы из Уханя на самолете без иллюминаторов

Более двухсот американцев эвакуированы из Уханя на самолете без иллюминаторов
Новый коронавирус в Китае

Россиян организованно вывезут только из Хубэя

Вьетнам заказал у России учебно-боевые самолеты Як-130 за $350 млн

Что случилось этой ночью: среда, 29 января

Новый коронавирус в Китае

Число заболевших новым коронавирусом в КНР достигло почти 6 тыс. человек

Число заболевших новым коронавирусом в КНР достигло почти 6 тыс. человек
Новый коронавирус в Китае

Число зараженных коронавирусом в провинции Хубэй превысило 3,5 тысячи человек

Землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано у берегов Кубы и Ямайки

План Трампа по Палестине: Обобщение

План Трампа по Палестине: Обобщение
Новый коронавирус в Китае

Во Франции зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом

Во Франции зафиксировали четвертый случай заражения коронавирусом

РФ предупредила Гаагу о последствиях отказа депутатов Нидерландов ехать в Москву

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');