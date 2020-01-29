Российский вирусолог спрогнозировал еще две недели распространения коронавируса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рост числа заболевших пневмонией, вызванной новым коронавирусом, может продолжаться еще около двух недель, полагает вирусолог, бывший замгендиректора государственного научного центра (ГНЦ) "Вектор" Сергей Нетесов. Сейчас он руководит лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии в Новосибирском университете.

"Этот вирус отличается от вируса гриппа тем, что у него дольше инкубационный период. (...) Я считаю, сейчас ситуация такова: вроде бы этот вирус менее патогенный, чем тот, который вызвал атипичную пневмонию в 2003 году, потому что доля умерших составляет не более 5%. Ожидается, что динамика будет еще неделю - две положительной", - он журналистам.

Меры, которые принимает Китай по ограничению заболевания, эксперт назвал беспрецедентными. Предсказать, попадет ли вирус в Россию, невозможно, но к этому нужно быть готовым, считает он.

По словам Нетесова, разработанные в ГНЦ "Вектор" две тест-системы могут выявлять не только нынешний коронавирус как таковой, но и его отдельные изоляты.

Тем, кому крайне необходимо поехать в Китай, ученый посоветовал заранее запастись масками и дезинфицирующими салфетками, поскольку есть риск на месте их не достать.

На утро 29 января в Китае было подтверждено 5997 случаев заражения коронавирусом (включая данные по Тайваню, Гонконгу и Макао), еще 65 случаев зафиксированы в 15 других странах. Умерли 132 заболевших.

Прирост заболевания за сутки составил 32% (1459 человек). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что ниже, чем у атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) и у ближневосточного респираторного синдрома MERS (36%). Отслежено 65 537 лиц, контактировавших с заразившимися (17 704 - за последние сутки), 59 990 находятся под наблюдением.