Роспотребнадзор начал обследовать в аэропортах всех прибывающих из Китая россиян

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор, чтобы не допустить завоз на территорию РФ нового коронавируса из КНР, начал со вторника обследовать в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая.

Все, у кого при осмотре в аэропорту или в течение 14 дней после прибытия из Китая обнаруживаются симптомы острых респираторных инфекций (ОРВИ), в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно.

В региональные организации Роспотребнадзора доставлены диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики. Во всех пунктах пропуска через госграницу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

По данным Роспотребнадзора, за время мониторинга выявлены 139 человек в признаками ОРВИ, ни у одного из них не обнаружен новый коронавирус.

В Китае на 03:00 29 января зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1459). Летальность составляет 2,2% (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 537 контактных лиц (17 704 - за последние сутки), 59 990 человек находятся под наблюдением.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран. Это Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония.