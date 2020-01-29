Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:19

Роспотребнадзор начал обследовать в аэропортах всех прибывающих из Китая россиян

Роспотребнадзор начал обследовать в аэропортах всех прибывающих из Китая россиян
Фото: Reuters

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор, чтобы не допустить завоз на территорию РФ нового коронавируса из КНР, начал со вторника обследовать в аэропортах всех российских туристов, прибывших из Китая.

Новый коронавирус в Китае

Все, у кого при осмотре в аэропорту или в течение 14 дней после прибытия из Китая обнаруживаются симптомы острых респираторных инфекций (ОРВИ), в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно.

В региональные организации Роспотребнадзора доставлены диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики. Во всех пунктах пропуска через госграницу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

По данным Роспотребнадзора, за время мониторинга выявлены 139 человек в признаками ОРВИ, ни у одного из них не обнаружен новый коронавирус.

В Китае на 03:00 29 января зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1459). Летальность составляет 2,2% (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 537 контактных лиц (17 704 - за последние сутки), 59 990 человек находятся под наблюдением.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран. Это Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

10
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

Фигуранту дела о беспорядках в Москве Малышевскому сократили срок на три месяца

Москва обвинила нидерландских депутатов в провокации

Москва обвинила нидерландских депутатов в провокации
Новый коронавирус в Китае

Россиян организованно вывезут только из Хубэя

В российских регионах школы начали закрываться на карантин из-за ОРВИ

В российских регионах школы начали закрываться на карантин из-за ОРВИ

Росреестр предложил снять запрет на строительство домов рядом с нацпарками

Новый министр связи предложил дать силовикам онлайн-доступ к данным граждан

Новый министр связи предложил дать силовикам онлайн-доступ к данным граждан
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

По "делу Голунова" задержаны пять бывших полицейских

По "делу Голунова" задержаны пять бывших полицейских

Вероятный убийца ростовского депутата после преступления покончил с собой

Вероятный убийца ростовского депутата после преступления покончил с собой
Новый коронавирус в Китае

"Уральские авиалинии" отменили несколько рейсов в Европу из-за коронавируса

Mail.ru Group открыла предзаказ на собственную "умную колонку"

Mail.ru Group открыла предзаказ на собственную "умную колонку"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');