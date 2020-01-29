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Эрдоган потребовал от США поставить Турции F-35 или вернуть деньги за них

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию с покупкой американских истребителей-бомбардировщиков F-35, потребовал от США либо завершить поставки этого вооружения, либо вернуть Анкаре уже выплаченные в рамках контракта деньги.

Об этом Эрдоган сказал журналистам в среду. Он напомнил, что сделка по российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 завершена, и ее пересмотр не является предметом разговора для Анкары.

Президент добавил, что если США не изменят линию поведения в отношении F-35, то Турция будет либо искать другие источники приобретения истребителей, или произведет их сама.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, в том числе исключением из программы создания F-35, из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Однако в январе министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что С-400 будут полностью готовы к действию в апреле или мае. Также в январе высокопоставленный представитель Госдепа США сказал журналистам, что Турция, несмотря на попытки Вашингтона убедить Анкару отказаться от С-400 и других видов российских вооружений, не изменила своей позиции.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция США С-400 F-35

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