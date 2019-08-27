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Начались поставки второй партии российских С-400 в Турцию

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Поставки компонентов российской зенитной ракетной системы С-400 Турцию в рамках второго этапа выполнения контракта начались во вторник, сообщило министерство обороны страны.

"Начиная с сегодняшнего дня началась поставка компонентов второй батареи системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 на авиабазу Мюртед под Анкарой. Поставки продлятся около месяца", - говорится в сообщении оборонного ведомства Турции.

По имеющимся данным, на авиабазе Мюртед приземлился транспортный самолет Ил-76МД.

Ранее турецкое телевидение сообщило, что первый российский самолет с элементами С-400 прибыл во вторник в Турцию в рамках второго этапа поставок этих систем.

Накануне глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявлял, что компоненты второй батареи ЗРС С-400 начнут прибывать в Турцию во вторник, 27 августа.

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Первую партию С-400 Турция начала получать 12 июля. Турецкие военные 25 июля сообщили, что первый этап поставок С-400 завершен. В рамках поставок из России всего прибыли 30 самолетов, груженных компонентами С-400.

Также власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.

Контракт на поставку четырех дивизионов российских ЗРК в Турцию на сумму около $2,5 млрд был подписан в декабре 2017 года.

В США считают, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках F-35. Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.

Турция РФ С-400

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