Япония подтвердила три новых случая заражения коронавирусом в стране

Правительственный рейс из Уханя для эвакуации граждан Японии Фото: Reuters

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Японии подтвердило три новых случая заражения коронавирусом нового типа в стране.

По данным ведомства, у трех граждан Японии, эвакуированных ранее из китайского города Уханя, тесты дали положительный результат на новый тип коронавируса.

Отмечается, что у заболевшего 50-летнего мужчины была обнаружена высокая температура. Двое других пассажиров с подтвержденным коронавирусом, 40-летний мужчина и 50-летняя женщина, не проявляют никаких симптомов заболевания.

Три зараженных были среди 206 пассажиров, которые вернулись в Японию в среду на правительственном чартерном рейсе.

Таким образом общее число заболевших коронавирусом в Японии достигло 11 человек.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.