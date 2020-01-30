Япония подтвердила три новых случая заражения коронавирусом в стране
Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Японии подтвердило три новых случая заражения коронавирусом нового типа в стране.
По данным ведомства, у трех граждан Японии, эвакуированных ранее из китайского города Уханя, тесты дали положительный результат на новый тип коронавируса.
Отмечается, что у заболевшего 50-летнего мужчины была обнаружена высокая температура. Двое других пассажиров с подтвержденным коронавирусом, 40-летний мужчина и 50-летняя женщина, не проявляют никаких симптомов заболевания.
Три зараженных были среди 206 пассажиров, которые вернулись в Японию в среду на правительственном чартерном рейсе.
Таким образом общее число заболевших коронавирусом в Японии достигло 11 человек.
Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.