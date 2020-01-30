Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:33

Япония подтвердила три новых случая заражения коронавирусом в стране

Япония подтвердила три новых случая заражения коронавирусом в стране
Правительственный рейс из Уханя для эвакуации граждан Японии
Фото: Reuters

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Японии подтвердило три новых случая заражения коронавирусом нового типа в стране.

По данным ведомства, у трех граждан Японии, эвакуированных ранее из китайского города Уханя, тесты дали положительный результат на новый тип коронавируса.

Отмечается, что у заболевшего 50-летнего мужчины была обнаружена высокая температура. Двое других пассажиров с подтвержденным коронавирусом, 40-летний мужчина и 50-летняя женщина, не проявляют никаких симптомов заболевания.

Три зараженных были среди 206 пассажиров, которые вернулись в Японию в среду на правительственном чартерном рейсе.

Таким образом общее число заболевших коронавирусом в Японии достигло 11 человек.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

Хроника 09 – 30 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Япония

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170

Новый коронавирус в Китае

В китайской провинции Хубэй зафиксировано более 1 тыс. больных новой пневмонией

В китайской провинции Хубэй зафиксировано более 1 тыс. больных новой пневмонией

Военные Израиля нанесли ответные удары по объектам ХАМАС

Ливийские СМИ подтвердили прибытие в Триполи турецких кораблей

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака

Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака

Помилованная Иссахар улетит из России в Израиль вместе с Нетаньяху

Новый коронавирус в Китае

Россия с 31 января ограничит железнодорожное сообщение с Китаем

Самолет, вылетевший из Баку в Москву, столкнулся со стаей птиц

Трамп подписал соглашение о свободной торговле с Мексикой и Канадой

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');