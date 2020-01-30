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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:33

Что случилось этой ночью: четверг, 30 января

Новая статистика по коронавирусу, рейтинг одобрения деятельности первых лиц страны и Грета Тунберг™

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170. За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода, из них 1032 случая заражения и 37 смертей были зафиксированы в провинции Хубэй, где и началось распространение вируса. Япония подтвердила три новых случая заражения в стране - все заболевшие прибыли из Уханя. Тем временем российские авиалинии отменяют рейсы из Владивостока в Китай: минувшей ночью это сделали "9Air", "Аврора" и Pegas Fly. Из зарубежных авиалиний такое же решение приняли Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines.

- США вслед за Евросоюзом расширили санкции против РФ. В список попали восемь физлиц и транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс", ставшая перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым. Список физлиц почти полностью совпадает с таковым у ЕС, на семерых из него санкции наложены за причастность к организации 8 сентября 2019 года местных российских выборов в "незаконно аннексированных" Крыму и Севастополе. Восьмым стал гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов.

- Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". Противоположной точки зрения придерживаются 37% сограждан, отмечается в исследовании. Также "Левада-центр" изучил, одобряют ли россияне работу президента России и в правильном ли направлении идут дела в стране.

- Помилованная Иссахар улетит из России в Израиль вместе с Нетаньяху. По данным источника "Интерфакса", израильтянка может отправиться на родину уже в четверг, 30 января. Защита девушки заявляет, что Нетаньяху, прилетающий в четверг, "сам хотел ее забрать". В данный момент помилованная Иссахар находится в Москве: ночью она покинула подмосковную колонию.

- Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака. Также товарными марками станут названия движения школьников в защиту климата на английском и шведском - Fridays For Future и Skolstrejk for klimatet соответственно. Такое решение активистка объяснила тем, что зачастую ее имя и название движения используют неправомерно, в частности, в коммерческих целях без соответствующего на это согласия.

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