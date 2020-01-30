Профсоюзы Гонконга пригрозили забастовкой, если власти не закроют границу с материком

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Отраслевые профсоюзы Гонконга требуют от местных властей полностью закрыть границу на въезд с территории материкового Китая, угрожая в противном случае всеобщей забастовкой.

В связи с распространением коронавируса в Китае гонконгское правительство уже временно отменило рейсы скоростных поездов и пассажирских паромов между городом и материком, однако профсоюзы считают эти меры недостаточными.

По состоянию на утро четверга, 30 января, в Гонконге зарегистрировано 10 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в конце 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, от этой болезни скончались 170 человек. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия