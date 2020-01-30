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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:33

Профсоюзы Гонконга пригрозили забастовкой, если власти не закроют границу с материком

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Отраслевые профсоюзы Гонконга требуют от местных властей полностью закрыть границу на въезд с территории материкового Китая, угрожая в противном случае всеобщей забастовкой.

В связи с распространением коронавируса в Китае гонконгское правительство уже временно отменило рейсы скоростных поездов и пассажирских паромов между городом и материком, однако профсоюзы считают эти меры недостаточными.

Новый коронавирус в Китае

По состоянию на утро четверга, 30 января, в Гонконге зарегистрировано 10 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в конце 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, от этой болезни скончались 170 человек. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Гонконг Китай

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