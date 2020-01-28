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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:25

Гонконг ограничит сообщение с материковым Китаем из-за коронавируса

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Гонконг временно частично закроет границу с материковым Китаем с ограничит транспортное сообщение с ним, чтобы сдержать распространение нового коронавируса, объявила глава администрации региона Кэрри Лэм. Как пишет South China Morning Post, пресс-конференцию она дала в маске.

Новый коронавирус в Китае

Ограничения вступают в силу с 30 января. Количество авиарейсов будет сокращено наполовину, также будет ограничено количество ежедневных автобусных рейсов. Железнодорожное сообщение будет прервано.

Участки сухопутные границы - Западная станция Коулун, Хун Хом, Сатхаукок и Ман Кам То - будут закрыты до дальнейшего уведомления. Будут закрыты паромный терминал Туен Мун и китайский паромный терминал. Все трансграничные паромные перевозки будут отменены, кроме рейсов в Макао.

По словам Кэрри Лам, Пекин согласился прекратить выдачу виз в Гонконг жителям материкового Китая, которые собираются посетить остров в индивидуальном порядке. На таких туристов приходится 50% всех случаев пересечения границы.

На прошлой неделе в Гонконге были введены повышенные меры готовности в связи с распространением уханьского коронавируса, вызывающего пневмонию. На утро 28 января в городе было подтверждено восемь случаев заражения, на материковой части Китая - 4515.

Работа гонконгского "Диснейленда" и парка развлечений Ocean Park приостановлена. Отменен марафон 9 февраля, в котором могли бы принять участие около 70 000 человек. Учебные каникулы в Гонконге продлены, как и в материковом Китае. Гонконгская фондовая биржа возобновит работу после новогодних каникул 29 января, как и предполагалось.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 28 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Гонконг Китай Диснейленд Ухань Кэрри Лам

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