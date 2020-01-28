Гонконг ограничит сообщение с материковым Китаем из-за коронавируса

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Гонконг временно частично закроет границу с материковым Китаем с ограничит транспортное сообщение с ним, чтобы сдержать распространение нового коронавируса, объявила глава администрации региона Кэрри Лэм. Как пишет South China Morning Post, пресс-конференцию она дала в маске.

Ограничения вступают в силу с 30 января. Количество авиарейсов будет сокращено наполовину, также будет ограничено количество ежедневных автобусных рейсов. Железнодорожное сообщение будет прервано.

Участки сухопутные границы - Западная станция Коулун, Хун Хом, Сатхаукок и Ман Кам То - будут закрыты до дальнейшего уведомления. Будут закрыты паромный терминал Туен Мун и китайский паромный терминал. Все трансграничные паромные перевозки будут отменены, кроме рейсов в Макао.

По словам Кэрри Лам, Пекин согласился прекратить выдачу виз в Гонконг жителям материкового Китая, которые собираются посетить остров в индивидуальном порядке. На таких туристов приходится 50% всех случаев пересечения границы.

На прошлой неделе в Гонконге были введены повышенные меры готовности в связи с распространением уханьского коронавируса, вызывающего пневмонию. На утро 28 января в городе было подтверждено восемь случаев заражения, на материковой части Китая - 4515.

Работа гонконгского "Диснейленда" и парка развлечений Ocean Park приостановлена. Отменен марафон 9 февраля, в котором могли бы принять участие около 70 000 человек. Учебные каникулы в Гонконге продлены, как и в материковом Китае. Гонконгская фондовая биржа возобновит работу после новогодних каникул 29 января, как и предполагалось.