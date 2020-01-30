На задержанном в Италии из-за коронавируса круизном судне оказались 67 россиян

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - На борту круизного лайнера, задержанного в итальянском порту Чивитавеккьи из-за подозрений на наличие коронавируса, находятся 67 россиян, сообщили в четверг в посольстве России в Риме.

"Получен список российских граждан, находящихся на борту лайнера Costa Smeralda. Их 67 человек. По заверению судовладельца, пассажиры обеспечиваются питанием и всем необходимым", - сообщает в твиттере российская дипмиссия. там добавили, что в ближайшее время в порт прибудет российский дипломат.

Ранее стало известно, что круизный лайнер Costa Smeralda, на борту которого находятся 6 тысяч пассажиров, был блокирован в итальянском порту Чивитавеккья недалеко от Рима из-за возможной угрозы коронавируса.

Как сообщила в четверг BBC News, у находящейся на борту китайской пары наблюдаются лихорадка и респираторные проблемы, из-за чего начата проверка на возможное наличие коронавируса.

Costa Smeralda ранее проследовала через Марсель, Барселону и Мальорку.

Всего с декабря 2019 года в Китае зафиксировано 7711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса; от него скончались 170 человек.