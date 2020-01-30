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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 22:15

Коронавирус у пассажиров задержанного в Италии круизного лайнера не обнаружен

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - У пары туристов из Китая, находящейся на круизном лайнере в Италии, не обнаружили коронавирус нового типа, сообщает итальянский телеканал Rai News 24.

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"После проведения всех проверок согласно действующим процедурам в отношении двух пассажиров судна, пришвартованного в порту Чивитавеккья, мы получили отрицательный результат", - говорится в заявлении национального института инфекционных заболеваний Ладзаро Спалланцани в Риме.

СМИ, тем не менее, отмечают, что пока что никому из пассажиров, среди которых десятки россиян, сойти на берег так и не разрешили.

По данным телеканала, туристы и члены экипажа, блокированные на круизном лайнере Costa Smeralda, вряд ли до утра пятницы получат разрешения покинуть судно.

Круизный лайнер, на борту которого находятся порядка 6 тысяч пассажиров и экипаж, заблокирован в порту города Чивитавеккья с раннего утра. Пассажиры должны были сойти с лайнера еще в 7 утра по местному времени, однако этого не произошло из-за того, что у пассажирки из Китая начался жар. У нее и ее мужа взяли анализы, чтобы проверить, не заражены ли они новым коронавирусом из Китая.

По данным посольства России в Италии, на борту Costa Smeralda находятся 67 россиян.

Италия Чивитавеккья Costa Smeralda

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