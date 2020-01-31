Польша купила у США истребители F-35

Президент Польши Анджей Дуда на презентации польских F-35 Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.

Польша в конце мая обратилась к США с просьбой продать ей 32 самолета F-35A производства Lockheed Martin. Тогда министр обороны Польши заявлял, что воздушным силам Польши требуется заменить советские самолеты на более современные модели.

На покупку самолетов пойдет значительная часть оборонных расходов Польши, которая согласно статистике НАТО, планировала потратить на оборону в 2019 году $11,9 млрд, отмечал ранее телеканал CNN.

Поставки самолетов в Польшу запланированы на 2024 год.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу приветствовал решение Польши закупить истребители F-35.

"Умное решение президента Дуды и премьер-министра Моравецкого по модернизации польской армии, чтобы укреплять наше партнерство и содействовать коллективной и собственной обороне", - написал Помпео в твиттере.

Обновление польских вооруженных сил

Польша в последние годы ускорила работу по модернизации своих вооруженных сил.

Так, 28 марта 2018 года Польша договорилась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд, сообщало Radio Poland. Эта сделка стала крупнейшей закупкой вооружения в истории Польши.

26 апреля 2019 года Блащак подписал на польском предприятии PZL-Świdnik в Свиднике контракт на поставку для авиации ВМС Польши четырех тяжелых вертолетов Leonardo Helicopters AW101 Merlin. Они будут использоваться в качестве противолодочных и поисково-спасательных. Сумма контракта - 380 млн евро.

В июне 2019 года президент США Дональд Трамп и лидер Польши Анджей Дуда подписали совместную декларацию об оборонном сотрудничестве, согласно которой Вашингтон намерен разместить на территории Польши эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.

США также планировали расширить свое военное присутствие в Польше, насчитывающее примерно 4,5 тыс. военнослужащих, примерно на 1 тыс. военнослужащих.

Также предусматривается строительство военного аэродрома "в целях подготовки или на случай непредвиденных обстоятельств" и развертывание штаба дивизии США и подразделения сил специальных операций США "для поддержки воздушных, наземных и морских операций".

В марте 2019 года сообщалось, что НАТО намерено в течение двух лет построить в Польше складской объект для американской военной техники. На строительство планируется направить $260 млн.