Польша определила места дислокации новых американских подразделений

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше, сообщает польское радио.

Главы министерств обороны двух стран Мариуш Блащак и Марк Эспер обсудили в телефонном разговоре соответствующие детали.

13 июня США и Польша подписали совместную декларацию, которая подтверждает значительное сотрудничество в области безопасности между двумя странами.

Президент США Дональд Трамп тогда отметил, что Вашингтон не будет направлять дополнительные войска в Европу. Вместо этого будет увеличен военный контингент в Польше за счет переброски сил из Германии. Число американских солдат, размещенных в Польше, должно увеличиться, как минимум, на тысячу человек. В документе подтверждается размещение в Польше 4,5 тыс. американских солдат, что доведет американское присутствие в этой стране до уровня дивизии.

Польша в последние годы ускорила работу по модернизации своих вооруженных сил.

В конце мая 2019 года перед переговорами с польским президентом Анджеем Дудой Трамп заявил, что Польша намерена купить 32 истребителя-бомбардировщика F-35 американской компании Lockheed Martin. Об этом же написал в твиттере Дуда: "Пора заменить постсоветскую технику на самые современные истребители".

26 апреля 2019 года Блащак подписал на польском предприятии PZL-Świdnik в Свиднике контракт на поставку для авиации ВМС Польши четырех тяжелых вертолетов Leonardo Helicopters AW101 Merlin. Они будут использоваться в качестве противолодочных и поисково-спасательных. Сумма контракта - 380 млн евро.

28 марта 2018 года Польша договорилась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд, сообщало Radio Poland. Эта сделка стала крупнейшей закупкой вооружения в истории Польши.

Как сообщалось, 29 августа президент США Дональд Трамп отменил запланированный на конец августа визит в Польшу в связи с приближением к американской территории мощного урагана "Дориан". Вместо него США будет представлять вице-президент Майк Пенс.