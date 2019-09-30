Defense Blog узнал о скором завершении строительства базы ПРО США в Польше

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вблизи поселка Редзиково на севере Польши завершается строительство американской базы наземной противоракетной обороны (ПРО) системы "Иджис" (Aegis Ashore), сообщает в понедельник специализированное издание Defense Blog.

На базе будут размещены пусковые установки самых современных американских противоракет SM-3. Предполагается, что обслуживать их будут не менее 500 американских военных.

По данным издания, завершающий этап работ на объекте на днях проинспектировал глава Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал ВМС США Джон Хилл.

По сообщениям Пентагона, американская база ПРО в Польше предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. При этом США считают, что, несмотря на ее расположение вблизи российских границ, она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что база ПРО в Польше будет служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет.

В 2016 году в районе Девеселу в Румынии уже начала действовать первая американская база ПРО Aegis Ashore в Европе.

Наземные базы Aegis в Румынии и Польше вместе с четырьмя эсминцами ПРО ВМС США, размещенными на постоянной основе в Испании, являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной европейской системы противоракетной обороны.

В морскую составляющую системы, в частности, входят эсминцы ВМС США Carney, Donald Cook, Porter и Ross, которые размещены на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте. Эти корабли в прошлом неоднократно заходили для патрулирования в акваторию Черного моря.

Москва расценивает развертывание американских комплексов ПРО в Европе не как оборонительную систему, а как часть ядерного потенциала США. По мнению российских военных, на базах ПРО в Румынии и Польше могут быть размещены универсальные пусковые установки, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет среднего радиуса действия Tomahawk ("Томагавк"). При этом российская сторона заявляла о том, что она вынуждена будет предпринимать ответные меры на развертывание данных систем вблизи ее границ.