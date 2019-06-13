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Россия примет ответные меры из-за размещения в Польше беспилотников ВВС США

В Госдуме заявили, что американские беспилотники ударного класса способны нести ядерное оружие

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Нагнетание обстановки непосредственно у границ России не останется без ответа, заявил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников США MQ-9.

"Безусловно, как говорил и ранее наш президент Владимир Путин, мы будем вынуждены принимать ответные меры, а таковые у нас в арсенале имеются", - сказал Шаманов в четверг.

Он отметил, что "мир постепенно скатывается к опасной границе событий Карибского кризиса, потому что беспилотные летательные аппараты ударного класса сопоставимы с ракетами средней дальности по своим характеристикам, а это значит, что они способны нести ядерное оружие".

Договоренности Польши и США

Президент США Дональд Трамп и лидер Польши Анджей Дуда подписали совместную декларацию об оборонном сотрудничестве, согласно которой Вашингтон намерен разместить на территории Польши эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9.

"Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, в поддержку наших оборонных целей", - гласит один из пунктов декларации, которую распространила пресс-служба Белого дома.

Согласно официальному сообщению, США также планируют расширить свое нынешнее военное присутствие в Польше, насчитывающее примерно 4,5 тыс. военнослужащих, примерно на 1000 военнослужащих.

Также предусматривается строительство военного аэродрома "в целях подготовки или на случай непредвиденных обстоятельств" и развертывание штаба дивизии США и подразделения сил специальных операций США "для поддержки воздушных, наземных и морских операций".

Россия США Польша MQ-9

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