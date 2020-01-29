ФСБ сообщила о блокировке почтового сервиса Protonmail из-за лжеминирований

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ФСБ России сообщает об ограничении доступа к информационным ресурсам зарубежного сервиса в Швейцарии Protonmail, через который рассылались ложные сообщения об угрозах минирования на территории РФ.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили в среду "Интерфаксу", что на основании представления Генпрокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 29 января 2020 года ограничен доступ на территории РФ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Protonmail.com.

В спецслужбе отметили, что с 23 января этого года был ограничен доступ к нидерландскому сервису Startmail.com (Нидерланды), с которого в период с 28 ноября 2019 года на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с ложными угрозами минирования более 16 тыс. объектов социальной инфраструктуры.

"Вместе с тем с 24 января анонимными пользователями для продолжения преступной деятельности используется почтовый сервис Protonmail.com", - подчеркнули в ЦОС ФСБ.

Там сообщили, что аналогичные сообщения с угрозами минирования поступили на электронные адреса судов в четырех субъектах РФ. В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры - школы, детсады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д. Все угрозы носили ложный характер.

"В 2019 году указанный зарубежный почтовый сервис использовался преступниками для рассылок ложных террористических угроз в отношении 123 аналогичных объектов", - заявили в ЦОС ФСБ.

Спецслужба отмечает, что ограничение доступа к сервису Protonmail.com делается в целях предотвращения рассылки заведомо ложных сообщений с угрозами минирования. Утверждается, что это обеспечит защиту "российского сегмента интернета от распространения под видом достоверных сообщений не соответствующей деятельности общественно значимой информации". Как отмечается, она создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения транспортной и социальной инфраструктуры".