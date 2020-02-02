Восьмой случай заражения коронавирусом зарегистрирован в США

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Медицинские власти США сообщили о восьмом подтвержденном случае заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса.

Заболевший - американец, недавно вернувшийся из китайской провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения заболевания с декабря прошлого года.

По данным властей, в семи случаях заразившиеся побывали в Хубэе или близлежащих районах Китая, только в одном случае вирус перешел от человека к человеку уже на территории Соединенных Штатов.

Все граждане США, которые в течение последних двух недель побывали в Хубэе, будут в обязательном порядке находиться в карантине в течение 14 дней, которые считаются инкубационным периодом коронавируса, заявили официальные лица.

Американцы, посетившие другие части материкового Китая, по возвращении пройдут медосмотр с последующими 14-дневными определенными ограничениями передвижения и контактов.

Пентагон сообщил накануне, что министр обороны США Марк Эспер одобрил запрос министерства здравоохранения и социальных служб об оказании помощи в размещении 1 тыс. человек, которые могут быть подвергнуты карантину по прибытии из-за границы.

Как сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения, в Китае в субботу по состоянию на 00:00 часов по местному времени (19:00 по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 14,38 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 304 случаях.