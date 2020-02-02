В Ухане достроили первую больницу для зараженных коронавирусом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В китайском Ухане завершили строительство первой из двух временных больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с новым типом коронавируса, сообщают в воскресенье китайские СМИ.

Принимать больных госпиталь "Хошэньшань", рассчитанный на тысячу мест, начнет в понедельник. Работать там будут 1,4 тыс. военных медиков.

Строительство больницы началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами.

Как ожидается, вторая временная больница в Ухане начнет работу 6 февраля.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано уже более 14 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса. Скончались 304 заболевших, вылечить удалось 328 человек.