Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:00

В Ухане достроили первую больницу для зараженных коронавирусом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В китайском Ухане завершили строительство первой из двух временных больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с новым типом коронавируса, сообщают в воскресенье китайские СМИ.

Принимать больных госпиталь "Хошэньшань", рассчитанный на тысячу мест, начнет в понедельник. Работать там будут 1,4 тыс. военных медиков.

Строительство больницы началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами.

Как ожидается, вторая временная больница в Ухане начнет работу 6 февраля.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано уже более 14 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса. Скончались 304 заболевших, вылечить удалось 328 человек.

Хроника 09 января – 02 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай КНР Ухань

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 февраля

Новый коронавирус в Китае

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами КНР

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами КНР

В китайской провинции зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Новый коронавирус в Китае

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 14 тыс. человек

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 14 тыс. человек

Помощник Зеленского заявил о планах превращения Донбасса в процветающий регион

Что произошло за день: суббота, 1 февраля

Новый коронавирус в Китае

Ученые в Гонконге оценили возможное число больных коронавирусом в Ухане в 76 тыс.

Ученые в Гонконге оценили возможное число больных коронавирусом в Ухане в 76 тыс.
Новый коронавирус в Китае

Эвакуацию россиян из Китая самолетами ВКС РФ проведут 3-4 февраля

Новый коронавирус в Китае

Россиян из Китая будут вывозить пять самолетов с военными медиками

Новый коронавирус в Китае

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');