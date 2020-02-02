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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:42

В Южную Корею перестанут пускать побывавших в провинции Хубэй иностранцев

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Иностранные граждане, которые в течение последних двух недель побывали в китайской провинции Хубэй, не смогут въехать на территорию Южной Кореи, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап".

Запрет на въезд начнет действовать со вторника, заявил премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн.

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Такие меры Южная Корея вводит, чтобы помешать распространению нового типа коронавируса, вспышка которого началась в столице провинции Хубэй городе Ухане, отмечает агентство.

От граждан Южной Кореи, вернувшихся из Хубэя, власти страны требуют провести две недели в карантине.

Южная Корея за выходные вывезла из Уханя порядка 700 своих граждан. Все они помещены в карантин, у одного из вернувшихся обнаружили коронавирус.

Всего в Южной Корее зарегистрированы 15 случаев заболевания новым типом коронавируса.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило свыше 14 тыс. человек, более 300 человек умерли.

На 1 февраля подтверждено 126 случаев завоза коронавируса в 22 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия и Великобритания).

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 02 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
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