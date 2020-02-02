В Южную Корею перестанут пускать побывавших в провинции Хубэй иностранцев
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Иностранные граждане, которые в течение последних двух недель побывали в китайской провинции Хубэй, не смогут въехать на территорию Южной Кореи, сообщает в воскресенье агентство "Ренхап".
Запрет на въезд начнет действовать со вторника, заявил премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн.
Такие меры Южная Корея вводит, чтобы помешать распространению нового типа коронавируса, вспышка которого началась в столице провинции Хубэй городе Ухане, отмечает агентство.
От граждан Южной Кореи, вернувшихся из Хубэя, власти страны требуют провести две недели в карантине.
Южная Корея за выходные вывезла из Уханя порядка 700 своих граждан. Все они помещены в карантин, у одного из вернувшихся обнаружили коронавирус.
Всего в Южной Корее зарегистрированы 15 случаев заболевания новым типом коронавируса.
В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило свыше 14 тыс. человек, более 300 человек умерли.
На 1 февраля подтверждено 126 случаев завоза коронавируса в 22 странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ, Испания, Россия и Великобритания).