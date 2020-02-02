Зеленский потребует от Ирана увеличить выплаты семьям жертв крушения "Боинга"

По его словам, Тегеран предложил компенсации в размере 80 тысяч долларов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Иран предложил компенсации по 80 тысяч долларов семьям украинцев, погибших в авиакатастрофе самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), сообщил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии программе "ТСН. Неделя".

"Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили 80 тысяч долларов каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: "А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец". Поэтому 80 тысяч долларов - это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму", - заявил он.

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит иранской системой ПВО в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (девять из них - члены экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Изначально власти Ирана отрицали свою причастность к катастрофе украинского лайнера, но 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.