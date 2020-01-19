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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:32

В Иране заявили о самостоятельном изучении "черного ящика" сбитого украинского лайнера

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил, что в настоящее время "черный ящик" сбитого под Тегераном самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" изучают иранские эксперты.

Таким образом он опроверг сообщения о том, что бортовые самописцы лайнера исследуются на Украине.

"Мы пытаемся прочитать "черные ящики" здесь, в Иране; в противном случае мы можем выбрать Украину и Францию, но пока не принято решение отправить их в другую страну", - сказал Резаифар в интервью агентству IRNA.

В то же время издание отмечает, что ранее Резаифар заявлял IRNA, что поскольку разбившийся самолет был современным Boeing-737, и у Ирана нет технологии для считывания его "черного ящика", он будет отправлен во Францию, потому что есть риск его повреждения в процессе восстановления.

Ранее агентство Tasnim сообщило со ссылкой на Резаифара, что Иран передаст Украине бортовые самописцы потерпевшего крушение под Тегераном самолета и уже в Киеве "черные ящики" будут обследованы международной командой экспертов. Ожидается, что в работе примут участие эксперты из Франции, Канады и США.

Крушение Boeing в Иране

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни сразу после взлета рано утром 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - одиннадцать граждан Украины (девять из них - члены экипажа).

Власти Ирана 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

В минувшую пятницу в МИД Украины сообщили, что тела всех погибших в авиакатастрофе украинцев идентифицированы. В воскресенье их доставили самолетом на родину.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника 08 – 19 января 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
Иран Украина Международные авиалинии Украины МАУ Boeing 737

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