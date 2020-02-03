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Иран больше не будет передавать Украине материалы по сбитому "Боингу"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Директор по расследованиям катастроф в Иранской организации гражданской авиации Хасан Резаифар заявил, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной материалами по делу авиакатастрофы самолета "МАУ" в связи с обнародованием аудиозаписи переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета, сообщает украинский телеканал "ТСН" со ссылкой на иранское агентство Mehr.

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"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, которые расследуют катастрофу. (Публикация звукового файла - ИФ) украинской стороной говорит о том, что больше мы им никаких материалов передавать не будем", - сказал Резаифар.

В воскресенье в эфире программы "ТСН. Неделя" была обнародована аудиозапись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота иранской компании "Асеман Эйрлайнз". Как следует из записи, человек за штурвалом иранского лайнера видел пуск ракеты и взрыв.

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - Германии и Великобритании.

Крушение украинского самолета в Иране

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Хроника 08 января – 03 февраля 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
Иран Украина

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