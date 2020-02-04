Лукашенко жестко высказался по поводу фигурантов "сахарного дела"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Фигуранты так называемого "сахарного дела" - руководители белорусских сахарных заводов сотрудничают со следствием, сообщил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко.

При этом он раскритиковал СМИ, которые выступили в защиту подозреваемых, не разобравшись в этом деле. "Судите сами, какие они были добрые. У меня ни к кому нет личных претензий, я защищаю интересы государства. И знаете, что еще просто бесит: когда ты там сражаешься за эту копейку по нефти, газу, металлам, еще по чему-то, здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели, эти подонки внаглую средь бела дня воруют. Разве это нормально? Ненормально. Поэтому это наука для всех директоров", - заявил Лукашенко.

"В течение суток замели всех - это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал - посадили и сказали: "Только правду!" Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали", - сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Добруш. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Провели обыски - собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег", - продолжил он.

По словам Лукашенко, "была и еще одна афера". "Там что-то с тарой связано. Создали тоже какое-то свое предприятие, и эту тару для сахара у этого предприятия закупали. И там цены тоже завышали и делили маржу. Вот поведение этих директоров", - добавил президент.

В конце января белорусские СМИ сообщили, что силовые структуры задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии. По данным издания tut.by, всего было задержано 11 человек.

В частности, задержаны директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Сообщалось также, что фигурантом "сахарного дела" является и руководитель Белорусской сахарной компании (трейдер белорусских сахарных заводов в РФ с офисом в Москве) Дмитрий Кириллов.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк позже сообщил, что, руководители сахарных заводов были задержаны за мошеннические схемы при поставках продукции в Россию. Лукашенко в свою очередь рассказал, что "они (руководители заводов - ИФ) создали в Москве "прокладку" - торговый дом". "Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов", - сообщил он.