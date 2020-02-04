Эрдоган заявил, что Турция не будет ссориться с Россией из-за ситуации в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Imago/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Анкаре не имеет смысла конфликтовать с Россией в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Нет нужды втягиваться в конфликт или в серьезный спор с Россией в данный момент, мы будем обсуждать все, но без злости, принимая во внимание, что у нас (с РФ - ИФ) есть совместные, имеющие особый стратегический характер инициативы", - приводит издание Sabah слова президента, сказанные журналистам на борту самолета при возвращении из Киева.

При этом он заявил, что Турция довела до сведения России невозможность закрывать глаза на продолжение конфликта в Идлибе, на гибель там гражданских лиц и на новый исход оттуда населения к границе Турции. Президент напомнил, что в результате действий ВС Турции в ответ на обстрелы сирийцев были "нейтрализованы" 76 сирийских военных.

"Операции ВС Турции в Идлибе стали серьезным уроком для режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада. Турция не остановится и со всей решимостью продолжит операции в Сирии", - в свою очередь цитирует агентство "Анадолу" слова Эрдогана.

Также он назвал обстрел турецких военных в Идлибе "открытым нарушением соглашений по Сирии" и пообещал, что сторонники сирийских властей "поплатятся за свои действия".

Ранее турецкие власти сообщили, что в ночь на 3 февраля под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Затем турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии, говорил Эрдоган. Турецкий лидер заявил, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек - семь военных и один мирный житель.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии, в свою очередь, сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство Сирии, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ, которые не зафиксировали ударов по позициям сирийских войск.