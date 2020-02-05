"АЛРОСА" перенесла алмазные аукционы из Гонконга в Москву

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" сообщила, что перенесет из Гонконга в другие города мартовские аукционы по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) и бриллиантов. Торги намечались в рамках ежегодной ювелирной выставки, однако организаторы в Гонконге решили отложить ее с марта до второй половины мая.

В связи с этим "АЛРОСА" пришлось скорректировать планы и по аукционам.

Международный алмазный аукцион пройдет в Москве в период со 2 по 18 марта 2020 года. Бриллиантовый состоится в Рамат-Гане (Израиль), его даты объявят позже.

Компания каждый год проводит в Гонконге четыре аукциона по продаже алмазов специальных размеров и два бриллиантовых тендера.