СБУ опровергла связь обысков в Киеве с деятельностью телеканала "1+1"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Обыски, которые сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят в Киеве по адресу улица Куреневская, 18, не связаны с деятельностью телеканала "1+1", сообщает пресс-центр СБУ на странице в фейсбуке.

В ведомстве отмечают, что обыски в отношении конкретных лиц идут по решению суда, на местах возможного создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным путем.

"Следственные действия также проводятся у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что никакого вмешательства в работу телеканала "1+1" не производится. "Детали - позже", - добавили в ведомстве.

Обыски СБУ и "пленки Гончарука"

Ранее стало известно, что в Киеве в помещении редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" медиагруппы "1+1 media" в среду вечером сотрудники СБУ проводят обыски. Об этом рассказал источник "Интерфакса" в головном офисе медиахолдинга. В свою очередь в медиагруппе "1+1 media" сообщили, что в среду вечером происходит обыск рабочих мест журналистов в помещении редакции программы "Гроши".

Вместе с тем, в украинских СМИ сообщают, что речь идет деле по факту прослушивания комнаты для совещаний премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Следствие подозревает, что скандальные записи, якобы, "слил" журналист 1+1 Евгений Куксин.

По данным интернет-издания "Детектор медиа", сотрудники СБУ сообщили, что ищут диктофон, которым журналист Куксин якобы записывал слова премьер-министра Гончарука во время совещания, на котором прозвучали слова о "пустом месте" в голове президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь интернет-издание "BBС Украина" со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что именно в этом помещении, где проходят обыски, есть компьютер, на котором монтировались "пленки Гончарука".

16 января ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

После этого в пресс-службе правительства Украина заявили, что у них нет данных о подлинности аудиозаписи. 17 января президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели выявить причастных к записи разговоров во время встречи Гончарука, министров и представителей Национального банка.