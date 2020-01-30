Военные Израиля нанесли ответные удары по объектам ХАМАС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Израильские самолеты нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты и шары со взрывчаткой, запущенные с территории анклава.

"Ранее сегодня ночью из сектора Газа на территорию Израиля были запущены ракеты и воздушные шары со взрывчаткой. В ответ самолеты ВВС ЦАХАЛ только что нанесли удары по объектам ХАМАС в Газе, включая завод по производству оружия и подземную инфраструктуру", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере израильской армии.

Ранее военные Израиля сообщали, что одна ракета была запущена с территории сектора Газа в сторону Израиля. Сигналы оповещения о ракетном обстреле прозвучали в киббуце Киссуфим на юге Израиля.