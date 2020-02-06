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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

В Казахстане заверили, что почтовое сообщение с КНР остановлено не из-за вируса

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Почтовое сообщение между Казахстаном и Китаем временно приостановлено не из-за коронавируса, а по техническим причинам, сообщила "Интерфаксу" PR-директор АО "Казпочта" Дилара Зарлыкова.

Она напомнила заявления главного санитарного врача Казахстана и выводы ВОЗ, согласно которым новый коронавирус не передается через почтовые отправления.

Ранее пресс-служба "Казпочты" сообщила, что по инициативе Китая отменен почтовый обмен авто-, авиа- и железнодорожным сообщением между КНР и Казахстаном.

Из-за этого "Казпочта" приостановила прием всех видов почтовых отправлений в Китай, а также страны, почта в которые поступает транзитом через Китай: Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Тайланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань.

Казахстан Китай

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