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В РФ выявлены два первых случая заболевания новым коронавирусом

Россия не будет ограничивать почтовые и грузоперевозки с КНР из-за коронавируса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что власти не собираются закрывать почтовые и грузовые перевозки с Китаем.

Ранее в пятницу она сообщила, что впервые в России выявлены двое больных новым коронавирусом граждан Китая: в Забайкалье и Тюменской области.

Роспотребнадзор уже сообщал, что посылки из Китая безопасны и маловероятно, что коронавирус может быть передан таким путем.

Глава службы поясняла, что, по имеющимся данным, "вирус не выдерживает температуры 40 градусов и не очень стоек в окружающей среде, но это еще требует подтверждения".

С ней солидарен ее предшественник, академик РАН и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 – 31 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Роспотребнадзор Татьяна Голикова

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