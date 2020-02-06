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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

Казахстан прекратил принимать письма и посылки из Китая

Это предложила китайская сторона

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - По предложению почтовой администрации Китая Казахстан и КНР временно прервали почтовый обмен с использованием всех видов транспорта, сообщила пресс-служба "Казпочты".

Новый коронавирус в Китае

Также приостановлен прием всех видов почтовых отправлений из страны, которые пересылают их через Китай: это Бангладеш, Бруней, Бутан, Бирма, Камбоджа, Малайзия, Монголия, Непал, Лаос, Северная Корея, Тайланд, Шри-Ланка, Филиппины, Тайвань.

О возобновлении приема и отправки почты "Казпочта" сообщит дополнительно.

Причиной прекращения обмена на предприятии назвали ситуацию с распространением коронавируса.

АО "Казпочта" - национальный оператор почтовой связи на территории Казахстана, предоставляющий полный спектр почтовых и финансовых услуг. Компания входит в состав госфонда "Самрук-Казына".

Роспотребнадзор 27 января заверял, что, по данным на тот момент считалось, что через посылки коронавирус не передается. 31 января глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова заявила, что правительство не будет ограничивать перевозки грузов и почты из Китая.

Когда коронавирус, вызывающий пневмонию, только начал распространяться в Ухане, предполагалось, что он не передается от человека к человеку. После заражения несколько врачей оказалось, что это не так.

Казахстан Китай Казпочта Татьяна Голикова Роспотребнадзор

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