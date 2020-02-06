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Турецкие военные проигнорировали совместное с РФ патрулирование в Сирии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Сирии подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке патрулировали в провинции Хасеке, поскольку турецкая сторона не прибыла для участия в совместном патрулировании. Об этом сообщил на брифинге в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его данным, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинции Алеппо.

"Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - сказал Боренков.

Между тем на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. "За прошедшие сутки зафиксирован 31 обстрел", - сообщил генерал.

Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы 20 населенных пунктов в провинциях Латакия, Идлиб и Хама, уточнил генерал.

Ранее сообщалось, что отменили запланированное на 3 февраля совместное патрулирование РФ и Турции на севере Сирии. Это произошло после "атак режима по турецким военнослужащим в Идлибе", отмечало издание Daily Sabah.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в Идлибе погибли четверо турецких военных, девять получили ранения. По утверждению Анкары, артиллерийский обстрел провели сирийские правительственные силы.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ на эти действия нанесла серию авиаударов в Сирии. По словам турецкого лидера, самолеты F-16 нанесли удары по 46 целям в Сирии. "Турция ответила мощным ударом на обстрел в Идлибе и будет поступать так впредь", - подчеркнул Эрдоган.

Позднее в понедельник в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии опровергли информацию об авиаударах Анкары в Сирии. В Центре примирения подтвердили, что сирийские войска обстреляли турецких военных. В организации пояснили, что военные Турции попали под огонь, открытый сирийской армией по террористам.

Турция Сирия Идлиб

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