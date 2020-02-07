Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу отскочил вверх по большинству blue chips на фоне рекордов индексов в США благодаря прогрессу в торговых отношениях между США и Китаем, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3102,7 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1543,03 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 0,8%.

Доллар стоит 63,27 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали акции "Ростелекома" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Мобильных телесистем" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Яндекса" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "РусАла" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%).

Сбербанк России в январе 2020 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8% - до 80,2 млрд рублей, говорится в материалах кредитной организации.

Просели бумаги "Норникеля" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Магнита" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%).

В США в четверг индексы прибавили 0,3-0,7% и обновили исторические максимумы на позитивных новостях о прогрессе в торговых отношениях между США и Китаем.

Китай принял решил снизить вдвое пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США. С 14 февраля размер дополнительных 10%-ных пошлин на американские товары будет снижен до 5%, а 5%-ных - до 2,5%.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в телефонной беседе подтвердили свою приверженность выполнению первой фазы торговой сделки.

Эксперты Citigroup, однако, предупреждают трейдеров, что не стоит терять бдительность, поскольку реальные последствия распространения коронавируса для экономики пока неясны.

Тем временем, в Азии в пятницу наметилась коррекция вниз (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,6%, китайский Shanghai Composite вышел в плюс на 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга).

Уверенность в том, что вспышка коронавируса в Китае не сведет на нет экономический рост, привела к росту фондовых рынков в мире на этой неделе, который стал максимальным с июня, отмечает Bloomberg. Недельный рост на биржах АТР также может стать наибольшим с июня.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 четверга по московскому времени) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31 тыс. 161 человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Нефть утром в пятницу дорожает в ожидании решения России относительно рекомендаций технического комитета ОПЕК+; цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $55,26 за баррель (+0,6% и -0,6% накануне), мартовская цена WTI - $51,16 за баррель (+0,4% и +2,3% в четверг).

Технический комитет ОПЕК+ рекомендует странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

Во время заседания в четверг министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия пока не сформулировала свою позицию в отношении возможных шагов в рамках соглашения ОПЕК+ из-за ситуации с коронавирусом. В целом, по его словам, позиция России в отношении ОПЕК+ не поменялась.

В пятницу утром Новак заявил журналистам, что Россия сформулирует свою позицию по новым рекомендациям технического комитета ОПЕК+ в самые ближайшие дни.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, повышение на мировых рынках акций приостановилось, поскольку инвесторы все еще не готовы оценить ожидаемые масштабы влияния вируса 2019-nCoV на глобальную экономику (даже с учетом высоких темпов роста числа случаев выздоровления).

Кроме того, трейдеры ожидают важных данных по рынку труда США (non-farm payrolls, 16:30 по Москве). На валютном рынке в течение дня возможен подъем доллара к отметке 63,5 руб. под влиянием внешних факторов.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, снижение потребления нефти и газа в Китае в связи со вспышкой коронавируса непосредственно касается российских экспортеров, так как они входят в число крупнейших поставщиков КНР. Соответственно, инвесторам необходимо прояснить длительность текущей ситуации и непосредственное влияние на российский экспорт.

Индексы в США обновили максимумы на новостях из Китая о двукратном снижении тарифов на экспорт из США объемом $75 млрд. Однако в Азии настроения в пятницу ухудшились. Число летальных случаев коронавируса в Китае достигло 636 человек, однако общая смертность остается в районе 2%. Пока нельзя говорить о том, что распространение как-то замедлилось или остановилось. Поэтому некоторое беспокойство возвращается на рынки. Агентство S&P Global Ratings снизило прогноз роста китайской экономики в текущем году с 5,7% до 5,0%.

Одним из нерешенных вопросов четверга была позиция РФ по предложениям дополнительного сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+. К вечеру министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Мехико, сообщил, что Россия поддерживает рекомендации совместного технического комитета ОПЕК+. Это повышает вероятность более ранней встречи министров, отвечающих за нефть, для принятия официального решения. Саудовская Аравия дополнительно сократила свое производство на 400 тыс. б/с.

Не исключено, что в пятницу российские индексы могут просесть. Рубль проведет волатильный день, хотя любое решение ЦБ РФ по ставке не меняет его долгосрочных фундаментальных преимуществ, считает Кочетков.