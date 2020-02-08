Спецназ начал активную фазу операции по освобождению заложников в Таиланде

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Спецназ армии Таиланда приступил к активной фазе операции в торговом центре города Накхон Ратчасима (Корат), где вооруженный солдат продолжает удерживать 16 заложников, сообщают местные СМИ.

Пока известно, что под полным контролем спецназовцев находится первый этаж торгового центра. В то же время ранее поступала информация о том, что солдат удерживает заложников на четвертом этаже.

Большое число посетителей торгового центра выведены из здания. Тем, кто, возможно, еще остается в нем, рекомендовано забаррикадироваться и поставить звук звонков мобильных телефонов на минимальную громкость. Сообщается также короткий номер, по которому они могут дать о себе знать.

Министерство информации Таиланда рекомендовало телевидению, радио и интернет-СМИ минимизировать трансляцию прямых репортажей о действиях полиции вокруг торгового центра и воздержаться от показа кадров, на которых запечатлены последствия бойни.

Ранее сообщалось, что военнослужащий армии Таиланда застрелил нескольких сослуживцев, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города. Военнослужащий вел трансляцию бойни в соцсетях, пока доступ к ним не закрыли.

Чрезвычайная спасательная служба в Бангкоке сообщала о 17 погибших. Позднее в министерстве обороны Таиланда заявили о 20 погибших, пишет The Bangkok Post. Число раненых превысило 30 человек.

По сообщению новостного сайта Khaosod, солдату удалось похитить из военной части не менее 700 патронов. Мужчина оказался профессиональным стрелком и призером соревнований.