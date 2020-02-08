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Всех людей вывели из торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба

Об обнаружении солдата, открывшего там стрельбу, не сообщается

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Последняя группа людей выведена из торгового центра в городе Накхон Ратчасима (Корат) на северо-востоке Таиланда, где солдат устроил стрельбу, сообщают таиландские СМИ.

Информации о судьбе военнослужащего, который в субботу устроил стрельбу сначала в военной части, а потом в торговом центре, нет. Подтверждения сообщений о том, что он действительно взял людей в заложники, также не поступало.

Ранее сообщалось, что в заложниках у солдата могут находиться 16 человек.

В субботу, 8 февраля, военнослужащий армии Таиланда застрелил нескольких сослуживцев, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям в одном из торговых центров города. Некоторое время он вел видеотрансляцию бойни в фейсбуке, пока его аккаунт не заблокировали. По последним данным, погибли 20 человек, 31 был ранен.

По информации Khaosod, солдату удалось похитить из военной части не менее 700 патронов. Мужчина оказался профессиональным стрелком и призером соревнований.

Это первое подобное происшествие в Таиланде за несколько последних десятилетий. В министерстве обороны страны сообщили, что пока не могут объяснить мотивы солдата.

Таиланд Корат Накхон Ратчасима

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