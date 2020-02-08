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Режим ЧС объявлен в районе на юге Казахстана, где произошла массовая драка

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - По решению акима Жамбылской области Казахстана Аскара Мырзахметова в Кордайском районе области объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее решение акима опубликовано в открытых источниках.

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"Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории района Жамбылской области с 21:00 часов (18:00 мск - ИФ) 8 февраля 2020 года", - говорится в документе, подписанном акимом региона.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен первый заместитель акима области Бекболат Орынбеков.

В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка между местными жителями. Затем беспорядки перекинулись на села Аукаты и Боланбатыр. В результате погибли восемь человек, 137 человек обратились за помощью медиков. Госпитализированы 37 пострадавших, девять из них в реанимации. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны несколько десятков человек.

По данному факту ведется досудебное расследование по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" Уголовного кодекса республики.

В субботу с заявлением в связи с этими событиями выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Президент призвал казахстанцев сохранять единство страны и не позволить отдельным лицам его нарушить. Он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе, которой следует выяснить основные причины конфликта и обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера, а также совместно с акимом Жамбылской области организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших.

Вместе с тем президент поручил Комитету национальной безопасности и Генпрокуратуре Казахстана привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни после массовой драки в ряде населенных пунктов Кордайского района.

Население села Масанчи

Около 90% жителей Масанчи составляют дунгане - потомки жителей Китая, бежавших в XIX веке в Российскую империю из-за преследований китайских властей. Остальные - казахи и русские.

Ряд дунган после поражения Дунганско-уйгурского восстания 1862–1877 годов перешли в подданство российскому императору и переселились на территории современных южного Казахстана и северного Кыргызстана.

Казахстан Масанчи

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