Власти Казахстана назвали спокойной обстановку в селах, где подрались тысяча человек

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Обстановка в населенных пунктах Кордайского района Жамбылской области на юге Казахстана, где в пятницу драка переросла в массовые беспорядки с участием тысячи человек, спокойная, сообщила пресс-служба премьер-министра республики.

"Обстановка в населенных пунктах спокойная. Еще днем местных жителей заверили, что беспорядков больше не будет, и ситуация находится под контролем. Людей и машин на улицах нет, на трассе между селами практически никакого движения", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, правительственная комиссия, прибывшая из Нур-Султана, будет находиться в Кордайском районе для контроля ситуации на местах.

Накануне в Кордайском районе из-за драки был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка между местными жителями. Затем беспорядки перекинулись на села Аукаты и Боланбатыр. В результате погибли восемь человек, 137 человек обратились за помощью медиков. Госпитализированы 37 пострадавших, девять из них в реанимации. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны несколько десятков человек. По факту происшествия ведется досудебное расследование по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" УК Казахстана.

Около 90% населения Масанчи составляют дунгане - представители национального меньшинства в Казахстане, потомки бежавших в XIX веке в Российскую империю из-за преследований властей жителей Китая. В СМИ и соцсетях появлялись данные о том, что причиной столкновений стал конфликт на национальной почве. Власти Казахстана эту версию отвергли.