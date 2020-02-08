Власти Казахстана отвергли национальную подоплеку конфликта на юге страны

Аким Жамбылской области сообщил, что в драке участвовало около тысячи человек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Массовая драка в Жамбылской области, приведшая к гибели восьми человек, носит исключительно бытовой характер и не вызвана национальным вопросом, заявил вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев.

"Мы все граждане Республики Казахстан. Никаких национальных вопросов здесь нет. Был бытовой конфликт, которым воспользовались провокаторы и перевели в другое русло", - сказал Сапарбаев на встрече с жителями Кордайского района. Цитаты вице-премьера содержатся в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Наша задача - обеспечить безопасность населения и сохранение правопорядка. Вчерашняя трагедия не должна повториться. Для этого в регион по поручению главы государства прибыла правительственная комиссия, сотрудники правоохранительных органов. Порядок мы наведем, прошу вас сохранять спокойствие. Все необходимые средства и силы у нас есть", - отметил Сапарбаев.

По мнению одного из старейшин, процитированных в сообщении правительства, в конфликте участвовала "третья сторона".

По данным акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова, в драке участвовали около тысячи человек. Он также сообщил, что 44 человека, которых задержали в селе Аукаты, отпустили на свободу. Озвученные ранее главой МВД Ерланом Тургумбаевым данные о 47 задержанных участниках массовой драки, по словам Мырзахметова, относятся к другой группе.

Инцидент произошел накануне в селе Масанчи. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись на села Аукаты и Боланбатыр, погибли 8 человек, за медицинской помощью обратились 137 человек. Из них 37 пострадавших госпитализированы, в том числе девять попали в реанимацию. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов.

Ранее в субботу глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что в драке участвовали порядка 300 человек.

Ведется досудебное расследование по статьям об убийстве и организации массовых беспорядков.