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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:12

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В результате стрельбы, устроенной военнослужащим армии Таиланда в городе Корат, погибли 26 человек, сообщил на пресс-конференции тайский премьер-министр Прают Чан-Оча. Об этом пишет агентство Associated Press.

Ранения получили 57 человек, из них 25 были отпущены домой. По словам премьер-министра, мотивом нападения послужило недовольство стрелка сделкой с земельным участком, в которой он посчитал себя обманутым.

Как сообщалось, военнослужащий сначала убил нескольких сослуживцев в военной части, а затем отправился в местный торговый центр, где также устроил стрельбу. Первое время он вел прямую трансляцию в соцсетях, но затем его страницы были заблокированы.

Во время перестрелки со спецназом солдат пытался сбежать, но был ликвидирован. По некоторым данным, удалось спасти восемь заложников, некоторые из них получили ранения.

Таиланд

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