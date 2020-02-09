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Убивший более 20 человек таиландский военный ликвидирован

Убивший более 20 человек таиландский военный ликвидирован
Таиландские военные возле торгового центра Terminal 21
Фото: Reuters

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащий армии Таиланда Джаккрапант Томма, который убил 21 и ранил десятки человек в городе Накхон Ратчасима (Корат), ликвидирован, сообщает местный интернет-портала Khaosod со ссылкой на полицию.

Спецоперация в торговом центре Terminal 21 продолжалась более 12 часов.

По данным полиции, жертвами стрельбы стали не менее 21 человека. Bangkok Post в свою очередь сообщает о 25 погибших.

Кроме того, Strait Times приводит слова анонимных источников в полиции и армии, согласно которым было спасено восемь заложников, некоторые из них ранены.

В субботу, 8 февраля, военнослужащий армии Таиланда Джаккрапант Томма застрелил двух офицеров, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима (Корат). Некоторое время он вел видеотрансляцию стрельбы в фейсбуке, пока его аккаунт не заблокировали.

Военный всю ночь оставался в здании торгового центра, в это время продолжали поступать сообщения о выстрелах. Помимо этого, СМИ писали о попытке стрелка сбежать, для этого Томма якобы устроил пожар на автостоянке торгового центра. Также сообщалось, что стрелок скрывался в подвале без заложников.

Это первое подобное происшествие в Таиланде за несколько последних десятилетий. В министерстве обороны страны сообщили, что пока не могут объяснить мотивы солдата.

Таиланд Корат Накхон Ратчасима

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