Убивший более 20 человек таиландский военный ликвидирован

Таиландские военные возле торгового центра Terminal 21 Фото: Reuters

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащий армии Таиланда Джаккрапант Томма, который убил 21 и ранил десятки человек в городе Накхон Ратчасима (Корат), ликвидирован, сообщает местный интернет-портала Khaosod со ссылкой на полицию.

Спецоперация в торговом центре Terminal 21 продолжалась более 12 часов.

По данным полиции, жертвами стрельбы стали не менее 21 человека. Bangkok Post в свою очередь сообщает о 25 погибших.

Кроме того, Strait Times приводит слова анонимных источников в полиции и армии, согласно которым было спасено восемь заложников, некоторые из них ранены.

В субботу, 8 февраля, военнослужащий армии Таиланда Джаккрапант Томма застрелил двух офицеров, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима (Корат). Некоторое время он вел видеотрансляцию стрельбы в фейсбуке, пока его аккаунт не заблокировали.

Военный всю ночь оставался в здании торгового центра, в это время продолжали поступать сообщения о выстрелах. Помимо этого, СМИ писали о попытке стрелка сбежать, для этого Томма якобы устроил пожар на автостоянке торгового центра. Также сообщалось, что стрелок скрывался в подвале без заложников.

Это первое подобное происшествие в Таиланде за несколько последних десятилетий. В министерстве обороны страны сообщили, что пока не могут объяснить мотивы солдата.