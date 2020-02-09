Устроивший стрельбу в ТЦ в Таиланде военный попытался сбежать

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Военнослужащий армии Таиланда в ходе перестрелки со спецназом попытался скрыться из торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима (Корат), где он, предположительно, удерживал заложников, передают таиландские СМИ.

Сначала Thai Rath сообщило, что Джаккрапант Томма устроил пожар на парковке ТЦ, выстрелив в бензобак, после чего скрылся. Позднее издание уточнило, что стрелок, вероятно, все еще находится в здании. Такую же информацию приводит CNN со ссылкой на власти Таиланда.

По данным Thai News Agency, в результате перестрелки погиб один спецназовец. Кроме того, агентство утверждает, что в здании остаются люди, хотя ранее Khaosod сообщило, что всех посетителей и сотрудников вывели из торгового центра. Таиландские власти в беседе с CNN не подтвердили данные о том, что стрелок захватил заложников.

В свою очередь телеканал Spring News предупреждает, что готовится новая попытка штурма здания.

В субботу, 8 февраля, военнослужащий армии Таиланда Джаккрапант Томма застрелил нескольких сослуживцев, угнал военный автомобиль и позже открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра Terminal 21 в городе Накхон Ратчасима (Корат). Некоторое время он вел видеотрансляцию стрельбы в фейсбуке, пока его аккаунт не заблокировали. По последним данным, погибли 20 человек, 31 ранен.

По информации Khaosod, солдату удалось похитить из военной части не менее 700 патронов. Мужчина оказался профессиональным стрелком и призером соревнований.

Это первое подобное происшествие в Таиланде за несколько последних десятилетий. В министерстве обороны страны сообщили, что пока не могут объяснить мотивы солдата.