У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

"Япония сообщила еще о шести случаях среди 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа на карантинном круизном судне Diamond Princess, в результате чего число заражений на судне возросло до 70. Новые случаи - американский пассажир в возрасте 70 лет и пять членов экипажа - четыре филиппинца и украинец", - сказано в сообщении.

Ранее газета South China Morning Post сообщила, что пассажиров круизного лайнера World Dream, также оказавшегося на карантине, могут отпустить уже во вторник. Это станет возможным в том случае, если тесты на коронавирус будут отрицательными у всех, кто находится на борту.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава и должен был вернуться 4 февраля. Однако на борту были обнаружены зараженные коронавирусом, и пассажиров посадили на двухнедельный карантин. На лайнере находятся 24 россиянина.