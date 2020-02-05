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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

На попавшем на карантин лайнере Diamond Princess оказались 24 россиянина

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - На борту круизного лайнера Diamond Princess, который попал на карантин у берегов Японии из-за коронавируса, оказалось 24 гражданина России, сообщили в российском посольстве в Токио. Раньше сообщалось, что там только двое россиян.

Новый коронавирус в Китае

Дипломаты связались с согражданами через интернет. По их данным, сейчас из этих россиян никто не заболел. Они обеспечены питанием и медицинской поддержкой. Посольство в связи с ситуацией поддерживает контакты с МИД и Минздравом Японии.

Заражение коронавирусом выявили у нескольких пассажиров Diamond Princess, когда лайнер встал на рейд в Йокогаме. Всего на борту лайнера с учетом команды больше 3700 человек.

В Гонконге ради проверки на новый коронавирус поместили на карантин лайнер World Dream. У десятков членов экипажа судна проявились кашель, температура и другие симптомы заражения. Россиян на борту нет, выяснило российское генконсульство. Всего на борту судна около 1800 человек, примерно 90% из них - жители Гонконга.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Diamond Princess Япония Токио Гонконг

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