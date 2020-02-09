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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:15

Находящимся на карантине пассажирам World Dream разрешили покинуть судно

Находящимся на карантине пассажирам World Dream разрешили покинуть судно
Круизного лайнера World Dream на карантине в Гонконге
Фото: Reuters

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Все люди, находящиеся на борту круизного лайнера World Dream, вероятно, уже во вторник смогут покинуть судно, стоящее на причале в Гонконге на карантине по коронавирусу, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на медицинские власти порта.

На судне был объявлен карантин после того, как 35 членов экипажа и девять пассажиров сообщили о плохом самочувствии. Они были проверены первыми, тесты на коронавирус дали отрицательные результаты.

Если тесты на всех остальных находящихся на судне также будут отрицательными, все пассажиры и члены экипажа смогут покинуть судно во вторник.

World Dream вышел из Гонконга 2 февраля на Тайвань с 1,8 тыс. пассажирами и тем же количеством членов экипажа, но вернулся в Гонконг, поскольку власти Тайваня не разрешили остановку в порту. Они установили, что ранее корабль перевозил пассажиров, которые заразились коронавирусом.

По данным генконсульства РФ, россиян на борту этого корабля нет.

В то же время, как сообщают СМИ, на борту другого круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на рейде у японского порта Иокогама, выявлены еще шесть человек, заразившихся коронавирусом, около 100 человек жалуются на плохое самочувствие. Ранее сообщалось, что коронавирус на лайнере был выявлен у 64 человек. Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания на судне достигло 70. На борту Diamond Princess находятся 24 россиянина, заболевших коронавирусом среди них нет.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья (19:00 по Москве субботы) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 37 198 человек, смертельный исход зафиксирован в 811 случаях.

Случаи завоза коронавируса были выявлены в более 20 странах, включая Россию.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 09 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
World Dream Гонконг Китай

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