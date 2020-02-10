Гендиректор ВОЗ допустил, что в ситуации с коронавирусом пока видна "верхушка айсберга"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Наблюдаемая пока ситуация с распространением нового коронавируса 2019nCoV может оказаться "только верхушкой айсберга", заражаемость за пределами Китая пока небольшая, но может и вырасти, считает гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он написал об этом в твиттере.

Задачей ВОЗ остается сдерживание новой инфекции, отметил он и призвал все страны воспользоваться моментом и подготовиться к возможному приходу к ним этого коронавируса.

Гебрейсус напомнил, что в нескольких случаях вирусом заразились люди, которые не ездили в Китай. "Выявление небольшого количества таких случаев может означать, что в других странах его распространение шире, чем это считалось; если коротко, то может быть, что нам видна только верхушка айсберга", - написал он.

Глава ВОЗ также призвал все страны поделиться всей информацией по 2019nCoV, которая у них есть, и активизировать усилия по подготовке к возможному распространению инфекции на их территориях. "Это означает оборудование лабораторных возможностей для быстрой диагностики, методики отслеживания контактов заболевших и другие инструменты здравоохранения", - отметил он.

В Китае, по данным Госкомитета здравоохранения на утро 10 февраля, было подтверждено 40 235 случаев заражения новым коронавирусом с учетом Тайваня, Макао и Гонконга. Еще более 300 случаев отмечено в других странах. 910 заболевших умерли, выздоровели - 3 283 человека.

На круизном лайнере Diamond Princess, который оказался на карантине в порту Иокогамы из-за того, что у нескольких пассажиров обнаружили заражение коронавирусом, количество заболевших за последние сутки выросло более чем на 60 человек, пишет Japan Times cо ссылкой на источники в правительстве. Общее число заразившихся превысило 130, на воскресенье на борту было около 70 подтвержденных случаев, в том числе у гражданина США и гражданина Украины.

Лайнер Diamond Princess 20 января вышел из Иокогамы в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава и должен был вернуться 4 февраля. Однако на борту среди 3700 человек были обнаружены зараженные коронавирусом, и пассажиров посадили на двухнедельный карантин.