Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

Еще 70 граждан КНР изолированы в Богдановиче

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома. Об этом сообщил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. Сам он также с дипломатом еще не встречался.

Цуй Шаочунь приехал в Россию 6 февраля, уточнил информированный источник "Интерфакса".

7 февраля в Екатеринбурге 58 граждан Китая, приехавших в город, были помещены на карантин в санатории "Бодрость". На утро 10 февраля они чувствовали себя хорошо, отчитались в Минздраве Свердловской области.

Еще 70 граждан КНР находятся на карантине в общежитии города Богданович в Свердловской области. Как сообщили в городской администрации, врачи в защитных халатах и масках меряют у них температуру и проверяют горло. В изоляции оказались те, кто прибывал в город с 6 февраля по 10 февраля. "У всех, кто прошел проверку, все в порядке", - сказал собеседник агентства.

Изолированы сотрудники городского предприятия "Стиль-Экс". Их разместили в общежитии этой компании на территории бывшего Богдановичского фарфорового завода. Они там жили и ранее, только теперь за ними наблюдают врачи и им запрещено покидать общежитие в течение двух недель.

"Наши медики разговаривают с гражданами КНР на английском языке, контакт есть, все в спокойном режиме", - отметил представитель администрации, добавив, что "по имеющейся информации, ожидается" приезд в город еще нескольких граждан Китая, но сколько их будет и когда они приедут, неясно.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области ранее объявили, что в городе Богданович открылся второй в регионе обсерватор для наблюдения за гражданами Китая.

В Китае, по данным на утро 10 февраля, было подтверждено 40 235 случаев заражения новым коронавирусом с учетом Тайваня, Макао и Гонконга. Еще более 300 случаев отмечено в других странах. 910 заболевших умерли. В России заразились два гражданина КНР, один лечится в Чите, второй - в Тюмени.