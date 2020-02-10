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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:01

Для профилактики коронавируса на Тайване из фильмов начали вырезать поцелуи

Также телекомпании решили сократить съемки интимных сцен

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - На Тайване из телесериалов и фильмов начали вырезать сцены с поцелуями и другими интимными моментами, ради борьбы с распространением коронавируса, а также ограничивать такие эпизоды в съемках, пишет Straits Times со ссылкой на китайскоязычную United Daily News.

Новый коронавирус в Китае

В Китае съемки телесериалов приостановлены из-за вспышки нового коронавируса, утверждает издание. В Тайване они продолжаются, но с ограничениями, как во время непосредственно съемок, так и уже при показе в эфире.

Так в сериале Golden City ("Золотой город") компании Formosa TV сцена с поцелуем героев сократилась до долей секунды, хотя в оригинале поцелуй должен был быть дольше, а актеры должны были демонстрировать борьбу с собственными эмоциями, пишет газета.

Местная телекомпания Eastern Broadcasting Company, которая снимает сериал Sweet Family ("Милое семейство"), объявила, что будет избегать съемок в людных местах, будет исключать явственно интимные сцены и уже заготовила маски для съемочных групп, которые те будут надевать на время работы.

Корпорация Singapore's Mediacorp сообщила, что в ходе работы будет придерживаться рекомендаций Минздрава, но не будет заставлять простуженных актеров целоваться.

В Китае, по данным правительства на утро 10 февраля, было подтверждено 40 235 случаев заражения новым коронавирусом с учетом Тайваня, Макао и Гонконга. Еще более 300 случаев отмечено в других странах. 910 заболевших умерли. На Тайване было зафиксировано 18 случаев заражения.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 10 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Хубэй Тайвань Formosa TV Eastern Broadcasting Company

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