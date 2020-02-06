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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:12

Тайвань вводит запрет на въезд туристов из Китая

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Эпидемиологический командный центр Тайваня в четверг ввел полный запрет на въезд туристов с материкового Китая.

Новый коронавирус в Китае

Также Тайбэй запретил начиная с пятницы въезд на остров иностранцев, посетивших недавно Гонконг и Макао.

Между тем иностранцам, имеющим статус резидентов Тайваня, въезд разрешен.

Сообщается, что тайваньцы, побывавшие в Китае, Гонконге или Макао, должны провести на домашнем карантине 14 дней.

Кроме того, введены ограничения на продажу медицинских масок. Разрешается продажа до двух масок на человека в течение недели. При этом покупатель должен предъявлять свою медицинскую страховку.

На данный момент Тайвань сообщил об 11 случаях заражения новым типом коронавируса.

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