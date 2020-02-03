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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:46

В Гонконге сотрудники больниц потребовали закрыть границу с материковым Китаем

В Гонконге сотрудники больниц потребовали закрыть границу с материковым Китаем
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Больше 2,4 тыс. работников гонконгских больниц участвуют в понедельник в забастовке, выступая за закрытие границы с материковым Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщает газета South China Morning Post.

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Забастовку проводят только сотрудники, не задействованные на жизненно важных для пациентов направлениях. Среди них медсестры, фельдшеры и некоторые врачи.

Во вторник, если требования медиков не удовлетворят, в забастовке могут принять участие уже шесть тысяч человек, входящих в категорию наиболее важных медицинских работников.

На выходных профсоюз медработников Гонконга потребовал от руководства Гонконга запретить въезд на его территорию всех путешественников с материкового Китая. Также профсоюз потребовал обеспечить медиков достаточным запасом масок.

Администрация Гонконга на прошлой неделе объявила о приостановке движения высокоскоростных поездов и паромов, связывающих его с материком. Перекрыты несколько въездов в Гонконг, запрещен въезд для тех, кто прибыл из Уханя - эпицентра коронавируса. В то же время глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила против перекрытия всех путей сообщения.

На территории материкового Китая новым типом коронавируса уже заболели порядка 17 тысяч человек, более 360 умерли. В Гонконге зафиксированы 15 случаев заболевания.

Мир спрятался за маской

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Хроника 09 января – 03 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Гонконг

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