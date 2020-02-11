13 человек заразились новым типом коронавируса в США

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Еще один случай заражения новым типом коронавируса выявлен в США, общее число зараженных в стране достигло 13, сообщает CNN со ссылкой на представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что пациент прибыл в США на прошлой неделе рейсом из Уханя и проходил лечение в медицинском центре Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Таким образом это уже седьмой подтвержденный случай в штате Калифорния, другие зараженные обнаружены в штатах Аризона, Иллинойс, Массачусетс, Вашингтон и Висконсин.