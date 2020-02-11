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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 13:48

Эпидемиолог заявил об угрозе заражения коронавирусом двух третей населения Земли

Эпидемиолог заявил об угрозе заражения коронавирусом двух третей населения Земли
Фото: Reuters

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Под угрозой заражения новым коронавирусом, если его не удастся взять под контроль, может оказаться две трети населения Земли, считает видный гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян.

В интервью британской газете The Guardian он сказал, что большинство экспертов склоняются к тому, что каждый зараженный может передать вирус еще как минимум двум людям, то есть показатель пораженности может составить 60-80%.

По словам Ляна, сейчас основными задачами являются определение масштабов распространения вируса, а также выяснение, действительно ли меры, принятые в Китае, дают результаты.

"Заразятся ли 60-80% населения Земли? Может быть, нет. Может, это произойдет волнообразно. Может быть, количество летальных исходов снизится", - сказал собеседник газеты. "Допустим, меры Китая (по борьбе с эпидемией коронавируса - ИФ) сработают, - продолжил он. - Но насколько долго можно держать школы закрытыми? Как долго можно блокировать целый город?"

Лян - один из экспертов мирового уровня в сфере коронавирусных эпидемий. В 2002-2003 гг. он работал вместе с британскими коллегами над сдерживанием эпидемии атипичной пневмонии.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй - города Ухань - в декабре 2019 года. Согласно последним данным, в Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 по московскому времени понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42,638 человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 случаев, сообщил ранее Госкомитет здравоохранения КНР.

Хроника 09 января – 11 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Гэбриэл Лян Гонконг Китай

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